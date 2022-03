Real Madrid-PSG, dove vedere la partita in tv

I blancos di Ancelotti ospitano i parigini di Pochettino al Santiago Bernabeu, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Tutto ancora aperto nell'ottavo di finale di Champions Leagu e più atteso, quello tra Real Madrid e PSG. Il match di andata si è chiuso sull'1-0 per i francesi, grazie alla prodezza di Mbappé all'ultimo minuto, ma la qualificazione si deciderà nella sfida di ritorno al Santiago Bernabeu. Il Real Madrid è stato eliminato in nove degli ultimi dieci turni a eliminazione diretta in Champions League dopo aver perso l'andata, ma questa volta Carlo Ancelotti vuole ribaltare il punteggio del Parco dei Principi. Fischio d'inizio alle ore 21.

Dove vedere Real Madrid-Psg in tv

La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad Amazon Prime. Il match tra Real Madrid e Psg sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime.