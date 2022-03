Psg, furia Al-Khelaifi contro gli arbitri

La furia di Nasser Al-Khelaifi negli spogliatoi del Bernabeu. La fortissima delusione per la rimonta subita dal suo Psg, che è costata ai francesi l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Real, si è trasformata in rabbia nell’immediato post gara. Come riportato da diverse fonti spagnoli tra le quali Movistar, El Partidazo de COPE e Marca, il presidente del Paris Saint-Germain avrebbe lasciato di corsa la tribuna autorità al termine dell’incontro per dirigersi negli spogliatoi, precisamente nella zona riservata agli arbitri per lamentarsi del mancato fallo fischiato a Donnarumma in occasione dell’1-1 di Benzema che ha spianato la strada alla rimonta del Real Madrid (3-1 il finale).