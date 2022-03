Il capitano e l'argentino sono pronti al rientro e vanno verso una convocazione per la gara contro il Villarreal: difficile, però, vederli in campo già dal primo minuto. Ancora out Leonardo Bonucci: proverà a esserci contro la Salernitana

La vittoria di Genova contro la Sampdoria ha permesso alla Juventus di prolungare la sua striscia positiva in campionato. Ora testa alla Champions League e alla decisiva sfida dell'Allianz Stadium contro il Villarreal. Si riparte dall'1-1 della gara d'andata all'Estadio de la Ceramica, ai bianconeri servirà quindi vincere davanti al proprio pubblico per qualificarsi. Dall'allenamento dell'antivigilia arrivano notizie positive da Paulo Dybala e Giorgio Chiellini, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Entrambi vanno verso la convocazione per la sfida contro il Villarreal, più difficile invece un loro impiego dal primo minuto. In ogni caso, per Massimiliano Allegri si tratta di due recuperi importanti sia per quanto riguarda questa gara di Champions League che per il finale della stagione.