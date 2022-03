United-Atletico Madrid, dove vedere la gara in tv

Dopo il pareggio per 1-1 della gara d'andata, tutto aperto a Old Trafford: gli inglesi si affidano a Cristiano Ronaldo, Simeone punta su Joao Felix. Manchester United-Atletico Madrid, ore 21, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, in streaming su NOW

Dove vedere Manchester United-Atletico Madrid in tv

La partita tra Manchester United e Atletico Madrid, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si gioca martedì 15 marzo alle ore 21 a Old Trafford. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) e Sky Sport 4K. Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Marinozzi, commento di Paolo Di Canio, a bordocampo Gianluca Di Marzio. Diretta Gol – su Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 485 (digitale terrestre), in streaming su NOW – Paolo Ciarravano.