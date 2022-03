Dopo l'1-1 dell'andata al Wanda Metropolitano (gol del vantaggio di Joao Felix per i Colchoneros e pareggio di Elanga per gli inglesi nel finale), è ancora tutto in bilico nella sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Manchester United e Atletico Madrid. I Red Devils arrivano dalla vittoria in campionato contro il Tottenham per 3-2. Con questi tre punti, la squadra di Rangnick rimane in corsa per un posto nella prossima Champions League. Come l'Atletico Madrid, al quarto posto con gli stessi punti del Barcellona terzo. Fondamentale l'ultimo successo nella Liga contro il Cadiz. La partita, in programma stasera alle 20.45, sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) e Sky Sport 4K, in streaming su NOW.