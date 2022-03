Dopo la delusione per l'eliminazione agli ottavi di Champions contro il Villarreal, il difensore bianconero ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ribadisce le scuse a nome di tutto il gruppo verso i tifosi. Poi però rilancia e dà la carica ai suoi: "Adesso dobbiamo trasformare la delusione in rabbia per andare a prendere gli obiettivi che ci sono rimasti"

Leonardo Bonucci mercoledì sera ha assistito sugli spalti a Juventus-Villarreal. Ancora alle prese con l'elongazione del soleo sinistro, il difensore bianconero ha tifato i suoi compagni in tribuna e a fine partita è sceso in campo per salutare insieme a loro i tifosi dello Juventus Stadium. Poche ore dopo, Bonucci ha esternato la sua delusione per l'eliminazione agli ottavi di Champions, dando però un messaggio di carica a tutta la squadra. Questa la didascalia completa: "Vivere questo tipo di partite da fuori, per la prima volta in carriera, e non poter essere in campo mi fa capire cosa provano i nostri tifosi in queste serate e chiedere scusa a tutti è l’unica cosa da fare in questo momento. Dobbiamo però, tutti insieme, trasformare questa delusione e questa frustrazione in rabbia per affrontare il resto delle partite e prenderci gli obiettivi che sono rimasti".