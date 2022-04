Benfica-Liverpool: dove vedere il match in tv

Dopo aver battuto l'Inter agli ottavi, per il Liverpool di Klopp il nuovo ostacolo in Champions League si chiama Benfica: all'Estadio da Luz di Lisbona andrà in scena il primo atto dei quarti di finale tra le due squadre. Calcio d'inizio alle 21: il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 253

All'Estadio da Luz di Lisbona andrà in scena uno dei primi due quarti di finale di Champions League: Benfica-Liverpool. I padroni di casa si sono guadagnati il pass per le 'Final Eight' eliminando l'Ajax ai quarti di finale, mentre i Reds hanno avuto la meglio sull'Inter di Simone Inzaghi. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky: di seguito trovate tutte le informazioni per vedere la partita, in programma questa sera alle 21.