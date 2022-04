Mohamed Salah ha segnato otto gol per il Liverpool in Champions League in questa stagione e potrebbe diventare il primo giocatore a segnare almeno 10 gol in più stagioni per il club nella competizione. L'unico altro giocatore a raggiungere la doppia cifra di gol in più stagioni di Coppa dei Campioni/Champions League per un club inglese è stato Ruud Van Nistelrooy (per il Manchester United nel 2001/02 e 2002/03)