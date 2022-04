Champions League: il programma dei match di oggi

Stasera torna la Champions League: al via i primi due match valevoli per i quarti di finale. All'Estadio da Luz di Lisbona, il Liverpool di Klopp sarà ospite del Benfica, mentre all'Etihad Stadium il Manchester City di Guardiola affronterà l'Atletico Madrid di Simeone. Entrambi i match saranno trasmessi in diretta su Sky: ecco il programma completo

