Man City-Atletico: dove vedere il match in tv

Guardiola contro Simeone sarà uno dei tanti temi di questo quarto di finale di Champions League tra Manchester City e Atletico Madrid. Questo martedì andrà in scena la gara d'andata dell'Etihad Stadium: calcio d'inizio alle 21, con il match che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K

All'Etihad Stadium di Manchester va in scena uno dei primi due quarti di finale di andata di Champions League: Manchester City-Atletico Madrid. I 'Citizens' si sono qualificati eliminando lo Sporting Lisbona agli ottavi, mentre per i 'Colchoneros' del Cholo Simeone si tratta della seconda trasferta a Manchester nel giro di tre settimane: agli ottavi infatti l'Atletico ha eliminato lo United di CR7. Ora, invece, nella loro strada verso Parigi c'è il City di Guardiola. Calcio d'inizio alle 21: il match sarà trasmesso in diretta su Sky.