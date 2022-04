Primo incontro in assoluto tra Manchester City e Atletico Madrid in una manifestazione europea. Guardiola manda Mahrez e Sterling in campo e non Foden. Simeone si affida alla collaudata coppia Griezmann-Joao Felix, gioca Vrsaljko dal 1'. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

