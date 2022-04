Champions League, il programma di oggi

Si chiude il programma dell'andata dei quarti di finale: i campioni in carica del Chelsea ospitano il Real Madrid, mentre il Bayern Monaco giocherà in casa del Villarreal. Tutte le informazioni, con orari e canali tv, delle gare in programma

Dopo i primi due match disputati ieri, si chiude oggi il programma dell'andata dei quarti di finale di Champions League. I riflettori saranno puntati su Villarreal e Londra. All'Estadio de la Ceramica andrà in scena Villarreal-Bayern Monaco. Dopo aver eliminato la Juventus, il submarino amarillo cercherà un'altra impresa contro il Bayern Monaco che nel turno precedente ha eliminato il Salisburgo siglando sette gol nella gara di ritorno. A Stamford Bridge, invece, il Chelsea campione in carica ospiterà il Real Madrid di Carlo Ancelotti che torna a Londra da ex per la prima volta in campo europeo. Due squadre che si sono già affrontate nella scorsa edizione della Champions League, in semifinale: ad avere la meglio fu il Chelsea che in casa vinse 2-0.