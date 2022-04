Villarreal-Bayern Monaco, dove vedere in tv

Le due squadre tornano ad affrontarsi undici anni dopo la prima e unica volta: in palio un posto in semifinale. Villarreal-Bayern Monaco, ore 21.00, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Undici anni dopo la prima volta Villarreal e Bayern Monaco tornano a sfidarsi in Champions League. Stavolta non ci sono in palio i tre punti nella fase a gironi, bensì un posto in semifinale. Il primo atto si disputerà a Villarreal dove la squadra di Unai Emery è imbattuta dal 27 dicembre 2021. Il submarino amarillo ha eliminato la Juventus nel turno precedente, ma è reduce da due sconfitte consecutive in Liga contro Cadice e Levante. I bavaresi, invece, non perdono da due mesi (ma rischiano la sconfitta a tavolino contro il Friburgo per aver giocato 20 secondi in 12 uomini) e negli ottavi hanno segnato otto gol tra andata e ritorno contro il Salisburgo.