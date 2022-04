Dove vedere Atletico Madrid-Manchester City in tv

Si riparte dall'1-0 per la squadra di Guardiola nella partita di andata in Inghilterra. I Colchoneros sono chiamati alla rimonta, andando oltre una statistica sfavorevole: non hanno mai vinto nelle ultime sette partite in casa in Champions. Atletico Madrid-Manchester City, ore 21.00, sarà in diretta su Prime Video per tutti i clienti Sky Q e abbonati ad Amazon Prime

Al Wanda Metropolitano di Madrid c'è in palio un posto in semifinale: se lo giocano l'Atletico di Diego Simeone e il Manchester City di Pep Guardiola. Si riparte dall'1-0 dell'andata per gli inglesi, firmato da De Bruyne. Otto giorni fa, all'Etihad Stadium, l'Atletico non è mai arrivato al tiro: dovrà fare meglio per ambire alla qualificazione. I Citizens hanno vinto solamente tre degli undici precedenti giocati in Spagna. I Colchoneros, dopo una serie di nove vittorie in 10 partite tra novembre 2017 e ottobre 2020, non hanno trovato il successo nelle ultime sette partite in casa in Champions League (4 pareggi e 3 sconfitte).