In campo Liverpool e City: le partite di oggi

Si chiude il programma del ritorno dei quarti di finale: il Liverpool ospita ad Anfield il Benfica. Si riparte dal 3-1 dell'andata per i Reds. Il Manchester City, vittorioso per 1-0 all'andata, sarà ospite dell'Atletico Madrid. Tutte le informazioni, con orari e canali tv, delle gare in programma

STATISTICHE E CURIOSITA' DELLE PARTITE DI OGGI