Finale accesissimo al Wanda Metropolitano durante Atletico-City e attimi di nervosismo sfociati in una mini rissa che, oltre all’espulsione per doppio giallo a Felipe (per fallo su Foden), ha portato i giocatori delle due squadre alle mani. Tutto è scaturito proprio dall’intervento falloso di Felipe su Foden, che è rimasto a terra più del dovuto secondo l’opinione dei giocatori di casa. Savic si è avvicinato, a brutto muso, al trequartista inglese per invitarlo a rialzarsi e a non perdere ulteriore tempo. Da lì si è formato un gruppetto di giocatori con Zinchenko a bordo campo a cercare di calmare gli animi. Grealish è arrivato in soccorso di Foden ed è venuto a contatto con Savic. Lo stesso Simeone è intervenuto per sedare la rissa continuando a redarguire il suo difensore. A fatica, la gara è ripresa con l’arbitro che ha lasciato giocare fino al minuto 103’ prima di chiudere l’incontro.