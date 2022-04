Guardiola: "Non possiamo far sempre 4 o 5 gol"

L'allenatore spagnolo dopo la qualificazione della sua squadra: "Siamo felici perché conoscevamo le difficoltà del match. Non si può giocar sempre per fare 4-5 gol". E sui tanti impegni ravvicinati: "Abbiamo avuto qualche infortunio. Non so cosa accadrà, intanto ci godiamo la qualificazione"

Uno 0-0 ottenuto a denti stretti, badando meno al bel gioco nel secondo tempo e trasformandosi in una squadra cinica e compatta: il Manchester City ha ottenuto la qualificazione alle semifinali di Champions League. Felice del risultato Pep Guardiola, che nel post gara ha dichiarato: "Sapevamo delle difficoltà della gara. Loro hanno giocato con un'energia pazzesca e nel secondo tempo hanno fatto meglio di noi - spiega l'allenatore spagnolo - Nel primo tempo potevamo far gol, ma non lo abbiamo fatto. Nel complesso comunque abbiamo meritato il passaggio del turno". Un atteggiamento atipico per la sua squadra, che stasera ha dovuto fare una partita di sacrificio: "Non si può sempre giocare per fare 4-5 gol. Sapevamo che qui era molto difficile e chiunque viene qui, soffre. Noi concediamo pochi gol e non è poco. L'importante comunque era passare il turno".