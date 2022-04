Inter-Barça, semifinale Champions 2010: chi c'era e cosa fanno oggi i protagonisti

È il 20 aprile 2010 quando a San Siro arriva il Barcellona campione d’Europa in carica e con un Ibrahimovic in più. Catalani che giungono in pullman a Milano per via del vulcano islandese Eyjafjallajokull la cui eruzione impedì a Pep e i suoi di prendere l’aereo. È il preludio di una notte magica per i colori nerazzurri che vinceranno 3-1 in un match leggendario. Ma che fine hanno fatto i protagonisti di quella semifinale? Eccoli tutti