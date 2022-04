Klopp: "Emery cura i dettagli, lo rispetto molto"

L'allenatore dei Reds alla vigilia della semifinale d'andata: "Emery è incredibile, cura molto i dettagli. Dopo averlo studiato ho esclamato 'wow'". E sul cammino della squadra spagnola: "Sono forti, ma forse sono stati sottovalutati in passato. Con noi non succederà" Condividi

A distanza di tre anni, quando vinse la Champions League contro il Tottenham, il Liverpool torna in semifinale. L'avversario di turno sarà il Villarreal, squadra rivelazione del torneo e molto temuta da Jurgen Klopp. Proprio l'allenatore tedesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia, presentando la sfida: "Domani sarà una partita difficilissima, sarebbe anormale il contrario. Impossibile che una semifinale di Champions League sia semplice - ha dichiarato Klopp - Avevo già rispetto per Emery e la sua squadra, ma dopo aver analizzato attentamente il Villarreal, ho detto 'Wow!'. È un allenatore ossessionato dai dettagli, la sua squadra è in grado di reagire a qualsiasi tipo di risultato, ha un piano sia se è in vantaggio 1-0, sia se è in svantaggio. È un allenatore di livello mondiale, che fa un lavoro incredibile". Un Villarreal sicuramente sorprendente, ma forse sottovalutato dalle altre avversarie: "Possibile che siano stati sottovalutati da Juventus e Bayern Monaco, ma con noi non succederà. Ovviamente loro vogliono arrivare in finale, ma anche per noi è la stessa cosa". Poi l'ex Borussia Dortmund ha parlato anche della sua squadra: "Ci saranno dei momenti in cui soffriremo, lo so. Non bisognerà innervosirsi, ma noi sappiamo come poter far soffrire loro. Lavoreremo per ottenere il risultato e lotteremo contro il Villarreal".

"Siamo sempre sotto pressione, non è cambiato nulla" leggi anche Liverpool-Villarreal, curiosità e statistiche Klopp ha poi parlato del punto di svolta nella stagione del Liverpool: "Quando sono tornato dal mio stop per Covid, eravamo a 14 punti di distacco dalla vetta. Abbiamo deciso di provarci, anche perché avevamo giocato bene e avevamo grandi aspettative. Poi le cose non sono andate benissimo, ma la cosa principale da fare era qualificarsi alla prossima Champions League". Il Liverpool ha mandato in gol ben 20 giocatori diversi in stagione e Klopp commenta così: "È una statistica meravigliosa. Un salvataggio sulla linea comunque per me è come un gol. Alisson non ha ancora segnato, ma ha fatto parate che valgono tanto". L'allenatore tedesco ha poi ironizzato sul gol di Robertson nel derby contro l'Everton: "Robbo ha festeggiato come se fosse il suo primo gol con il Liverpool. Era la sua prima rete sotto la KOP? Ora si spiega tutto". Infine Klopp ha parlato anche della pressione esercitata su di lui e su tutta la squadra: "Da quando sono qui è sempre stato così. Dobbiamo vincere tutte le partite, tutti sono contro di noi ovviamente, ma non è cambiato nulla. Ogni partita che facciamo è sotto i riflettori, non è mai successo il contrario - spiega Klopp - Domani avremo bisogno di un'atmosfera come quella contro il Barcellona. Io non vedo l'ora che inizi la partita, sono sincero".