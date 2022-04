Liverpool-Villarreal, dove vedere la partita in tv

Ad Anfield il Liverpool ospita il Villarreal per l'andata della semifinale di Champions League: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Le luci di Anfield di accendono per la seconda semifinale di Champions League in programma in questa due giorni di grande calcio europeo. Dopo la grande sfida tra Manchester City e Real Madrid scende in campo il Liverpool di Jurgen Klopp, un'altra tra le favorite per il titolo. I Reds, però, dovranno affrontare il Villarreal di Unai Emery, squadra che ha vinto l'ultima Europa League e che in quest'edizione della Champions ha già eliminato Juventus e Bayern Monaco. Ad Anfield si giocheranno i primi 90 minuti, ritorno in programma martedì 3 maggio all'Estadio de la Ceramica.