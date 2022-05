Champions League, il programma di oggi

Oggi è in programma la prima semifinale di ritorno: in campo Villarreal e Liverpool. Serve un'impresa agli spagnoli contro i reds (imbattuti da dodici partite consecutive) che cercano la terza finale di Champions negli ultimi cinque anni

Oggi si conoscerà il nome della prima finalista della Champions League 2021-2022. All'Estadio de La Ceramica il Villarreal ospiterà il Liverpool nella semifinale di ritorno. Si ripartirà dal 2-0 in favore dei reds maturato all'andata ad Anfield grazie al gol di Mané e l'autorete di Estupinan. Servirà un'impresa agli uomini di Unai Emery, imbattuti in casa da novembre. Di fronte, però, troveranno un Liverpool in grande forma, reduce da dodici risultati utili di fila e con due risultati su tre a disposizione (ma anche l'eventuale sconfitta con un gol di scarto) per accedere alla finale, in programma il 28 maggio allo Stade de France di Parigi.