Il Liverpool vince anche la semifinale di ritorno di Champions League contro il Villarreal (3-2) e stacca il biglietto per la finale di Parigi (la decima nella sua storia). A festeggiare per il grande traguardo, oltre a Klopp e i giocatori, tutti i tifosi dei Reds, compreso... LeBron James. La star dell'NBA, tifosissimo del Liverpool e proprietario del 2% delle azioni del club, con un tweet pubblicato sul suo profilo, ha esternato tutta la sua felicità: "Paris here we come!!!" ("Parigi, arriviamo"), seguito dall'emoji delle mani che applaudono e dal colore rosso della sua squadra del cuore.