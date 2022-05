Liverpool-Real, dove vedere la partita in tv

A quattro anni dalla vittoria dei Blancos per 3-1 a Kiev, Liverpool e Real Madrid si sfideranno ancora in finale di Champions League, ma questa volta allo 'Stade de France'. Il Liverpool arriva alla finale dopo un secondo posto in Premier League (oltre alle due vittorie in FA Cup e Carabao Cup) e dopo aver eliminato il Villarreal in semifinale. I Blancos invece, dopo la vittoria de 'La Liga', cercano la quattordicesima vittoria in Champions League, la quarta per Ancelotti. Tra i club ci sono otto precedenti: quattro vittorie del Real Madrid, tre del Liverpool e un solo pareggio.