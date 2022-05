Quello di Parigi (in diretta su Sky Sport sabato 28 maggio) sarà l'11° confronto tra Carlo Ancelotti e Jurgen Klopp. Il bilancio dei precedenti è in sostanziale equilibrio, con l'allenatore italiano leggermente in vantaggio. Come finirà allo stade de France?

LE PAROLE DI ANCELOTTI - KLOPP IN CONFERENZA STAMPA