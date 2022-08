Inseriti nella seconda fascia a Istanbul, i bianconeri pescano il Psg nel gruppo H. Tanti campioni, alcuni ex parigini (Di Maria, Kean e Rabiot) e l'obiettivo Paredes, avversaria contro cui la Juve non ha mai perso in Europa. C'è anche il Benfica che ha ceduto Darwin Nunez, abbordabile il Maccabi Haifa. Conosciamo meglio le avversarie

