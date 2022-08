Gli azzurri, inizialmente in terza fascia, si giocano le loro carte nel girone A, dove affronteranno Ajax, Liverpool e Rangers. Subito super sfida all'esordio contro i Reds, poi doppia trasferta in Scozia e in Olanda. Chiusura ad Anfield: ecco le date e gli orari delle gare della squadra di Spalletti

TUTTI I GIRONI DI CHAMPIONS - LE AVVERSARIE DEL NAPOLI