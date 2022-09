La Primavera di Ignazio Abate pareggia a Salisburgo nel suo esordio europeo: al vantaggio rossonero siglato da Coubis su calcio di rigore, i padroni di casa hanno risposto con Konate nella ripresa. Partita con tante occasioni e un legno per parte. Nell'altra partita del girone, la Dinamo Zagabria ha battuto in casa il Chelsea e ora guida il girone in solitaria