Allegri: "Siamo arrabbiati, persa un'occasione"

Zero punti e un pizzico di rammarico. La Juventus va via così dal Parco dei Principi di Parigi dopo la sconfitta per 2-1 contro il Psg nel debutto in Champions League. Una partita dal doppio volto per i bianconeri, cresciuti nel secondo tempo, tanto che il risultato lascia l'amaro in bocca a Massimiliano Allegri: "C'è rammarico perché potevamo andar via con un risultato diverso - spiega l'allenatore - Bisogna capire che per fare risultato con queste squadre bisogna essere più attenti. Stiamo lavorando e miglioreremo: ho detto ai ragazzi che sono stati bravi, ma al tempo stesso dobbiamo essere arrabbiati per questo risultato. La prestazione, soprattutto nel secondo tempo, c'è stata".