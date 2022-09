Il Napoli torna in Champions League dopo due stagioni di assenza e trova subito il Liverpool. Per il match di esordio nel girone A Spalletti cambia solo una pedina rispetto alla formazione che ha con la Lazio: Politano al posto di Lozano, che va comunque in panchina. Dubbio Osimhen: il nigeriano ha svolto lavoro personalizzato e una decisione definitiva verrà presa dopo la rifinitura. Al Maradona fischio d'inizio alle 21, diretta su Prime Video per tutti i clienti Sky Q abbonati ad Amazon Prime