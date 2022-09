Napoli-Liverpool, dove vedere la partita in tv

Gli azzurri tornano dopo due anni in Champions e ritrovano i Reds di Jurgen Klopp che nei tre precedenti al "Maradona" non hanno mai vinto. Napoli-Liverpool (calcio d'inizio ore 21.00) sarà in diretta esclusiva su Prime Video, disponibile nella sezione App per tutti i clienti Sky Q abbonati ad Amazon Prime

Due anni dopo l'ultima volta, il Napoli torna a giocare in Champions League. Sulla strada degli azzurri c'è di nuovo il Liverpool, primo avversario della squadra di Luciano Spalletti nel gruppo A che comprende anche Ajax e Rangers. Il Napoli, ancora imbattuto in Serie A, è reduce dalla vittoria contro la Lazio; il Liverpool, invece, nell'ultimo turno di Premier League ha pareggiato 0-0 contro l'Everton. Per i Reds sarà una sfida contro un tabù visto che in casa degli azzurri non ha mai vinto né segnato gol.