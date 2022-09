Ecco le parole di Simone Inzaghi alla vigilia della sfida sul campo del Viktoria Plzen in Champions League: "Sarà una partita fisica, dovremo essere bravi, sul campo non abbiamo lavorato molto ma in video abbiamo studiato bene l'avversario. Ho scelto chi giocherà fra Handanovic e Onana ma voglio dirlo prima a loro. Correa? Mi è piaciuto molto il suo ingresso contro il Torino"

La vittoria col Torino ha portato punti ma soprattutto quella tranquillità che mancava in casa Inter. Adesso c'è l'esordio fuori casa in Champions League dopo il ko di San Siro contro il Bayern e con il Barcellona prossimo avversario. Il Viktoria Plzen è la squadra più debole del girone e Inzaghi sa che non può sbagliare: "Sappiamo la partita che dobbiamo fare, sarà un match molto fisico, loro sono molto bravi ad appoggiare l'azione offensiva del loro centravanti. Li abbiamo visti e studiati nelle due partite con Qarabag e Barcellona. Ha costruito questo ingresso nei gironi di Champions in questo stadio, ha giocatori davanti importanti come Chory, Mosquera, Sykora: poi hanno fisicità e ripartenze molto veloci, l'hanno dimostrato anche in un campo difficile come Barcellona"

Match cruciale

"Indubbiamente è una partita importante, sappiamo di essere capitati nel girone più difficile di tutta la Champions ma noi vogliamo giocarcelo. L'esordio non è andato bene. Ci abbiamo provato, ma il Bayern è stato migliore di noi. Ora sappiamo che questa partita ci porterà delle insidie, ma vogliamo affrontarla nel migliore dei modi"

Partita già decisiva?

"Mancando ancora quattro sfide probabilmente non sarà decisiva, però sappiamo l'importanza che ha e sappiamo che per passare dovrebbero servire dieci punti. L'anno scorso siamo stati bravi a farli, quest'anno sappiamo che il girone è più competitivo. Domani però vogliamo fare i primi punti perché vogliamo muovere la classifica"

Chi in porta: Onana o Handanovic?

"Ho deciso ma in questo momento non mi va di dirlo, non lo sanno ancora i giocatori perché abbiamo avuto solo un allenamento. Stamattina abbiamo potuto lavorare al video, poco sul campo. Domattina avremo la riunione tecnica e per primo è giusto che lo sappiano loro".

Correa ha bisogno di essere rilanciato?

"Ho letto critiche pesanti su di lui dopo il Torino. per me invece è entrato in campo molto bene come anche gli altri giocatori impiegati nel finale di partita"