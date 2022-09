Champions, calendario e orari della gare di oggi

Riparte la Champions con la seconda giornata della fase a gironi: subito in campo (ore 18.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW) l'Inter impegnata in trasferta contro il Viktoria Plzen. Il programma completo delle gare di oggi con orari e programmazione tv

Martedì nel segno della Champions League che torna protagonista con le prime sette partite della seconda giornata della fase a gironi da seguire sui canali Sky e in streaming su NOW. In campo quest'oggi anche l'Inter di Simone Inzaghi: i nerazzurri affrontano in trasferta il Viktoria Plzen (sconfitto dal Barcellona 5-1 nel primo match) con l’obiettivo di ottenere i tre punti dopo il ko contro il Bayern Monaco nella prima giornata del raggruppamento C. Allo stesso orario in campo Sporting Lisbona-Tottenham, mentre alle 21 si giocano Liverpool-Ajax, Bayer Leverkusen-Atletico Madrid, Marsiglia-Eintracht, Porto-Bruges e il match più affascinante di questo martedì europeo: la super sfida tra Bayern Monaco e Barcellona.