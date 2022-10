Riparte la UEFA Champions League 2022/2023 con la terza giornata della fase a gironi. Tra martedì 4 e mercoledì 5 ottobre, la terza giornata della massima competizione europea sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire 15 partite del primo turno, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì alle 21 l’Inter ospita a San Siro il Barcellona (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW), mentre il Napoli fa visita all’Ajax (Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Mercoledì, alle 21, è la volta di Juventus-Maccabi Haifa (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Alla stessa ora tocca al Milan, impegnato a Londra contro il Chelsea: il match sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime. Tornano anche gli approfondimenti pre e postpartita di Champions League Show: In studio Anna Billò con il suo top team di ospiti, per introdurre e commentare le partite della terza giornata. In studio confermati Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e, martedì, Esteban Cambiasso, mentre mercoledì ci sarà, in collegamento dagli USA, Alessandro Del Piero. Spazi news affidati a Mario Giunta.