Dove vedere Inter-Barcellona

Torna la Champions League e stasera l'Inter attende a San Siro il Barcellona, in campo martedì 3 ottobre per la terza giornata di Champions League. Fischio d'inizio alle ore 21 in diretta su Sky Sport Uno. I nerazzurri hanno vinto solo due delle 14 partite in competizioni europee contro il Barcellona (4 pareggi, 8 sconfitte): 2-1 in Coppa delle Fiere nel gennaio 1970 e 3-1 in Champions League nell'aprile 2010. Sono due anche le vittorie in trasferta del Barcellona contro l'Inter, separate da 60 anni: successo per 4-2 in Coppa delle Fiere a settembre 1959 e 2-1 in Champions League a dicembre 2019. I nerazzurri hanno perso sei partite di Champions League contro il Barcellona: record negativo per l'Inter contro una singola avversaria. Il Barcellona, dall’altra parte, solo contro il Celtic (8) ha collezionato più successi nella competizione. L'Inter ha perso le ultime due partite di Champions al Meazza (0-2 contro Liverpool e Bayern Monaco): solo una volta i nerazzurri hanno registrato tre sconfitte interne consecutive in Coppa dei Campioni/Champions League (tra febbraio e settembre 2011). L'Inter si affida a Edin Dzeko che ha segnato nelle ultime tre partite di Champions contro il Barcellona. Solo Thomas Müller ha trovato il gol per più sfide consecutive contro il Barça nella competizione (quattro di fila).