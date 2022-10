La Juventus Under 19 di Paolo Montero conquista la prima vittoria della sua Youth League e lo fa non lasciando scampo al Maccabi Haifa . Succede tutto nel secondo tempo: Yildiz firma il vantaggio bianconero, gli israeliani rispondono con Shibli, poi Hasa e Anghelè chiudono i conti. Una vittoria che rilancia la Juve in classifica (4 punti nel gruppo H) in attesa del faccia a faccia tra PSG e Benfica. "Oggi sono arrivati i tre punti, importanti per continuare a lottare per l'obiettivo che ci siamo dati - l'analisi di mister Paolo Montero -. Noi siamo qui per aiutare i ragazzi perché da qui devono fare il salto di qualità e bisogna saper affrontare certe partite sempre con la giusta modalità".

Inter-Barcellona 1-6

Prima sconfitta in Youth League per l'Inter che dopo il pareggio contro il Bayern Monaco e il successo contro il Viktoria Plzen, nella terza gara del Gruppo C cede al Barcellona e subisce una sconfitta per 6-1. Allo stadio “Breda di Sesto San Giovanni” i catalani archiviano la pratica già nei primi 45', andando negli spogliatoi sul 3-0 grazie ai gol di Riad, Fernandez e Barberà, con l'Inter in 10 per l'espulsione di Stante. La ripresa segue le tracce della prima frazione di gioco. Il Barcellona non si ferma e va a segno ancora tre volte: Barberà firma la doppietta personale, poi arrivano i gol di U. Hernandez e Guiu Paz (B). All'86' c'è spazio per la rete dal dischetto firmata da Fontanarosa dopo il fallo di Vicens su Zefi. L'Inter rimane al secondo posto in classifica a quota 4 punti, dietro il Barcellona (7). Terzo posto per il Viktoria Plzen (3), chiude la classifica il Bayern Monaco (2).