Pioli: "Tanti errori, non siamo stati squadra"

C'è amarezza nelle parole di Stefano Pioli al termine della sconfitta in Champions con il Chelsea, che complica leggeremente i piani di passaggio del turno per i rossoneri. L'allenatore del Milan prova ad analizzare in maniera lucida le difficoltà incontrate nel match di Stamford Bridge: "Credo che non abbiamo cominciato male ma poi dopo nelle scelte abbiamo forzato molto, abbiamo perso le distanze e abbiamo permesso a loro di ripartire con grande forza e qualità, potevamo fare di più - dice - Non c’entra la poca esperienza o chi non c’era, ma dovevamo essere più lucidi e precisi perché all’inizio loro non pressavano molto, siamo stati meno brillanti e veloci e poi abbiamo subito".