Non solo Milan e Juve, la terza giornata vede in programma tante altre grandi sfide di Champions. Ora in campo Real, City (Haaland ha già segnato), Dortmund e Benfica-Psg nel gruppo dei bianconeri. Archiviate le prime due partite delle 18.45: il Salisburgo batte la Dinamo Zagabria e sale momentaneamente in testa nel girone dei rossoneri. 3-1 del Lipsia sul Celtic. Diretta Gol su Sky Sport 251

CHELSEA-MILAN LIVE - JUVE-MACCABI LIVE