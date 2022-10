Dove vedere Juventus-Maccabi Haifa

Bianconeri alla caccia di un successo in questa 3^ giornata di Champions League. A Torino arriva stasera il Maccabi Haifa: fischio d'inizio alle ore 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

La Juventus arriva alla terza giornata di Champions dopo due sconfitte (contro PSG e Benfica): i bianconeri non hanno mai perso le prime tre partite, mentre l'ultima volta che non hanno vinto nessuna delle prime tre gare è stata nel 2013-14 (2 pari, una sconfitta) quando non riuscirono a passare dalla fase a gironi. Il Maccabi Haifa è alla ricerca della prima vittoria in trasferta in Champions League. Cercherà anche il primo gol in trasferta nella competizione dal novembre 2002, non essendo riuscito a segnare nella precedente partecipazione nel torneo del 2009-2010 e nella prima partita di questa stagione. Gli unici due precedenti tra Juventus e Maccabi Haifa sono stati nella fase a gironi della Champions League 2009-2010, con la Juve che ha vinto entrambe le partite per 1-0. Massimiliano Allegri è attualmente nella sua più lunga serie di sconfitte (tre) e in una delle sue più lunghe serie di gare senza successi (quattro) in Champions League. L'allenatore non è mai arrivato a cinque partite di fila senza vincere nella competizione.