Fabio Capello nello studio Champions di Sky Sport commenta la partita della Juve e non ha dubbi: "Di Maria è un giocatore di livello superiore, si è sentita la sua mancanza". E si concede una battuta: "Se fossi in Vlahovic andrei da Di Maria a pulirgli le scarpe". Un'immagine postata poi dai social della Juve. Ma c'è anche un altro giocatore che si è distinto: "Rabiot è stato determinante. In generale, una bella Juve, tranne gli ultimi 15 minuti". IL VIDEO

JUVENTUS-MACCABI 3-1: GLI HIGHLIGHTS - LE PAGELLE