Il City di Guardiola, con Haaland in panchina e in 10 dal 30' per l'espulsione di Sergio Gomez, non va oltre lo 0-0 in casa del Copenaghen. Rodri segna dopo 11', ma il Var annulla; al 25' Mahrez sbaglia un calcio di rigore. Nell'altra gara delle 18.45 la Juve cade contro il Maccabi Haifa. Nel girone del Milan, Salisburgo in vantaggio sulla Dinamo Zagabria

MILAN-CHELSEA LIVE