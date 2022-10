Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Due italiane in campo oggi: alle 18.45 , Napoli-Ajax (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Alle 21 tocca all’ Inter che affronterà il Barcellona : il match sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime

Mercoledì due le italiane in campo in questa 4^ giornata di Champions League. La prima a scendere in campo è, alle 18.45, il Napoli che ospita l'Ajax al Maradona (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Alle 21 tocca all’Inter, che affronterà il Barcellona: il match sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime. Tornano anche gli approfondimenti pre e postpartita di Champions League Show: in studio Anna Billò con il suo top team di ospiti, per introdurre e commentare le partite della quarta giornata. In studio confermati Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò ed Esteban Cambiasso. Spazi news affidati a Mario Giunta.