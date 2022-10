Benfica-Juve senza goal-line per problema tecnico

benfica-juve

Obbligatorio vincere al da Luz per i bianconeri, opposti al Benfica nella 5^ giornata di Champions. Allegri verso la conferma del 3-5-2 con il tandem Milik-Vlahovic in attacco. Ballottaggio in difesa tra Alex Sandro e Rugani, dove il brasiliano è favorito. Benfica-Juventus è in diretta alle 21 su Sky Sport Football, Sky Sport 252 e in streaming su NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD