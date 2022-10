Dove vedere Benfica-Juventus

La sfida dell'Estadio da Luz si gioca oggi martedì 25 ottobre alle 21.00 e sarà in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

I numeri di Benfica e Juventus

Nei tre precedenti casalinghi in competizioni europee, il Benfica ha vinto tutte e tre le volte: dal 2-0 nella semifinale di Coppa dei Campioni del 1968 al 2-1 in Coppa UEFA nel 1993 e infine il 2-1 in Europa League nel 2014. Per i portoghesi potrebbe essere la seconda stagione consecutiva che si qualificano alla fase ad eliminazione diretta di Champions League. Se la Juventus venisse eliminata nella fase a gironi di Champions League sarebbe la prima volta dalla stagione 2013/14.