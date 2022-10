Dopo la vittoria del Napoli contro i Rangers, Chiellini ha fatto i complimenti a Spalletti per la crescita del coreano: "Kim mi ha sorpreso non solo per l’attenzione che ha, ma anche per la personalità e per l’energia che trasmette alla squadra". L’allenatore aggiunge: "È un animale, ha una forza d’impatto e una frequenza di gambe incredibile, quando inizia a percepire un pericolo raddoppia tutte le qualità. Vuole partecipare persino alla partitella di quelli che non hanno giocato"

NAPOLI-RANGERS 3-0: HIGHLIGHTS