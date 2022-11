Dove vedere Liverpool-Napoli in tv

Le due squadre scendono in campo ad Anfield oggi martedì 1^ novembre alle 21.00. Partita in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Liverpool e Napoli

leggi anche

Ibrahimovic: "Alla Ligue 1 manca il suo Dio"

Centesima panchina in Champions League per Jürgen Klopp e ottavo confronto fra le due squadre. Alla prima partita della fase a gironi il Napoli aveva battuto i Reds per 4-1. Se vincessero contro di loro per due volte di fila sarebbe la prima volta nella storia. Il Napoli però non ha mai vinto in casa del Liverpool nei tre precedenti in Europa. Sempre in Champions, nel novembre 2019, aveva pareggiato 1-1, mentre negli altri due precedenti nel 2018 aveva perso 1-0 e in Europa League nel novembre 2010 per 3-1.