Le parole dell'allenatore bianconero dopo il ko contro il Psg: "Ottima Juve, ma non possiamo essere contenti dopo una sconfitta. Sono ancora arrabbiato per l'eliminazione e portandoci dietro questa rabbia dovremo affrontare l'Europa League. Ora però pensiamo all'Inter, che è sempre la più forte in Italia: servirà una partita diversa e torneranno Bremer, Di Maria e Vlahovic. Chiesa? Il suo ritorno importante per tutti"

La Juventus chiude con un'altra sconfitta, la quinta su sei partite, la fase a gironi di Champions League ma, nonostante il 2-1 interno contro il Paris Saint-Germain, grazie al contemporaneo ko del Maccabi Haifa contro il Benfica riesce a mantenere il terzo posto che vale la qualificazione in Europa League. I bianconeri, in emergenza considerando le tante assenze per infortunio, contro i parigini hanno comunque fatto una buona prova, come sottolineato da Massimiliano Allegri che però ancora una volta non ha nascosto la delusione per l'eliminazione: "Sono contento che sia stata un'ottima Juve - ha detto l'allenatore bianconero nel postpartita a Sky Sport -, però non bisogna essere contenti dopo una sconfitta, ma molto arrabbiati perché siamo usciti. È vero che siamo andati in Europa League, ma quando sei alla Juve devi giocare a marzo contro i migliori. Non ci siamo riusciti, siamo usciti meritatamente e questo ce lo dobbiamo portare dentro a lungo".

"Ora pensiamo all'Inter, torneranno in tre" Allegri ha poi analizzato la partita e parlato della prossima sfida di campionato con l'Inter, annunciando anche alcuni recuperi: "Con il Psg devi stare sempre attento - ha proseguito -, nell’unica volta che ci siamo allungati hanno fatto gol, ma in 95 minuti non puoi non concedere qualche occasione. Nel primo tempo abbiamo tirato molte volte e sbagliato molto, ora dobbiamo pensare a domenica, perché arriverà l'Inter che è una squadra diversa, più fisica e in Italia per me è ancora la più forte: bisognerà giocare in maniera diversa. Chi rientra? Dovrei recuperare Bremer, Di Maria e Vlahovic, mentre Paredes credo che ci sarà da lunedì. Ora per noi ci saranno dieci giorni molto importanti".