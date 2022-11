Inter e Milan si sono qualificate entrambe per gli ottavi di finale di Champions League. Non succedeva da 11 anni, stagione 2011/2012: se i nerazzurri vinsero la sfida di ritorno ma senza evitare l'eliminazione per mano del Marsiglia, il Milan riuscì a qualificarsi nonostante la batosta subita a Londra contro l'Arsenal. Tra i giocatori scesi in campo in quelle due partite, alcuni sono ancora in attività, altri hanno percorso nuove strade nel calcio e uno è ancora allo stesso posto