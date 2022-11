Inter, le possibili avversarie agli ottavi di Champions League

Oggi il sorteggio per l'Inter, che ha concluso al secondo posto il girone C alle spalle del Bayern Monaco. I nerazzurri sanno già di non poter affrontare il Napoli (in quanto squadra italiana) né i bavaresi già affrontati nella fase a gruppi. Per il resto, nessun “paletto”: ecco tutte le squadre che potrebbero uscire dall’urna di Nyon per gli ottavi di finale dell’Inter

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS - JUVE-INTER LIVE