Il Milan sfiderà Antonio Conte (andata a San Siro, ritorno a Londra) e un Tottenham con tante conoscenze del calcio italiano (Perisic, Bentancur, Kulusevski, Romero). Quattro precedenti e zero vittorie rossonere in Europa, l'ultima proprio in un ottavo di finale del 2011 reso famoso anche per un faccia a faccia Gattuso-Joe Jordan. Come gioca, come si è qualificata, come sta andando in campionato: tutto sugli Spurs

