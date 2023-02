Lo scrive l'Équipe. Oltre a Mbappé, sicuramente out per la prima partita coi tedeschi, anche il campione del mondo argentino potrebbe essere costretto al forfait per un guaio muscolare. Filtra comunque ottimismo

Messi non ci sarà sicuramente nel prossimo weekend di campionato contro il Monaco, inteso come la squadra del Principato. Mentre col club di Monaco, inteso come Bayern Monaco c'è il punto interrogativo. Dal quotidiano francese filtra comunque ottimismo per vedere Leo presente nella super sfida dell'andata - in casa - già decisiva per la stagione.

Maledizione Champions?

Certo è che sarebbe un colpo di sfortuna perdere due terzi di un tridente altrimenti stellare prima di una sfida così importante; ma gli imprevisti prima dei grandi rendez-vous europei non sono un inedito in casa Psg. Innanzitutto un big match evitabilissimo: i parigini sono finiti secondi nel girone alle spalle del Benfica per via del settimo criterio di classifica avulsa (reso possibile, per di più, soltanto dal clamoroso 6-1 rifilato dai portoghesi al Maccabi negli ultimi novanta minuti della fase a gruppi). Tutto per poi pescare una delle squadre più ostiche: la corazzata Bayern. E poi, a ritroso nel tempo: gli ultimi ottavi col Real nel 2022, una situazione sotto controllo (aggregate di 2-0 a 30' dalla fine del ritorno) poi precipitata in venti minuti scarsi sotto i colpi dell'uragano Benzema. Il 3-1 subìto in rimonta da uno United decimato negli ottavi del 2019 (decisivo Rashford al 94'). E ancora: l'epico 6-1 del Barcellona del 2017, l'impresa del Chelsea di Mourinho nei quarti del 2014 firmata Demba Ba e gli infortuni di Neymar prima dei match clou (su tutti ottavi 2018 e 2019).